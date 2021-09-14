Краснодар, 14 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Тело 17-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями обнаружено на пустыре в Центральном округе Краснодара утром 14 сентября.

Pixabay.com Убийство

По предварительной информации, 17-летний мальчик вместе со своим знакомым распивал алкоголь. Между ними произошёл конфликт, который закончился трагедией.

В ближайшее время следствием будет возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщили «Кубанские новости».