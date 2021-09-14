Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Учёные Южного федерального университета провели генетическую паспортизацию краснокнижных растений — пяти видов рода катран. Об этом ИА REGNUM сообщили в вузе.

Sfedu.ru Катран перистый

«Для многих видов, сортов, штаммов живых организмов, также необходимы паспорта, как и для человека. Генетическая паспортизация растений необходима для видовой идентификации. Практическая значимость заключается в том, что можно идентифицировать растение лишь по небольшому фрагменту ткани. Данные можно использовать, например, как при защите авторских прав по сельскохозяйственным сортам, так и при судебной экспертизе по незаконным вырубкам», — пояснил заведующий лабораторией Василий Чохели.

Маркировка прошла с использованием межмикросателлитного анализа (ISSR-маркеры). Результаты работы поданы в журнал Q2, входящий в базу индексирования Web of Science.

Специалисты продолжат изучать краснокнижные растения и их популяционную структуру.