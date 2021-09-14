Москва, 14 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. На сегодняшний день за организацию подмены телефонных номеров действующим законодательством уже предусмотрена ответственность. Пока только административная. Об этом 14 сентября сообщили в Министерстве внутренних дел РФ.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

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При этом в ведомстве отметили, что инициатива о введении уголовной ответственности за такие правонарушения в МВД РФ не поступала.

«Инициатива о введении уголовной ответственности за организацию подмены телефонных номеров на согласование в профильные подразделения МВД России не поступала», — говорится в ответе пресс-центра МВД РФ на запрос РИА Новости.

При этом, как уточнили в министерстве, в июле 2021 года был опубликован федеральный закон, вносящий изменения в закон «О связи». Согласно нему, оператор связи должен предоставлять абонентский номер или уникальный код идентификации без изменений.

В ведомстве также сообщили, что российский КоАП предусматривает статью 13.30 о несоблюдении оператором связи возложенных на него обязательств по идентификации абонентов. Нарушение данной статьи предусматривает штраф, а контролирует исполнение законодательства Роскомнадзор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров, в частности организацию специальных сервисов, реализующих подобного рода инициативы. ОНФ также предлагает предусмотреть необходимость обязать операторов на безвозмездной основе уведомлять своих клиентов о подозрительных звонках и блокировать сомнительные номера без судебных разбирательств.