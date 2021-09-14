Калуга, 14 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение по четырём проблемным объектам Калужской области, сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области Недострой в Калуге по улице Пригородная, 41

По двум объектам, расположенным в Калуге и Малоярославце, были приняты решения о завершении строительства. Квартиры получат 102 дольщика. Общая площадь объектов составит более 7,3 тыс. кв. метров. Заканчивается обследование технического состояния долгостроя в Малоярославце по улице Парижской коммуны, дом 48. Договор на проектирование уже заключен. Предварительная дата завершения строительства дома — июнь 2022 года. По недострою в Калуге по ул. Пригородная, дом 41 решение принято в конце августа 2021 года. В течение месяца региональным фондом будет подано ходатайство в арбитражный суд по переходу прав. Параллельно с этим организована работу по продлению разрешения на строительство объекта. Дольщики двух домов в городе Людиново (36 человек) получат денежные компенсации. На сегодняшний момент семь человек, обратившиеся в банк с полным комплектом документов, уже получили выплаты.

«С 2018 года в нашей области порядка 600 пострадавших соинвесторов строительства смогли въехать в свои квартиры. Наиболее активно продвигаемся по пути решения проблемы обманутых дольщиков последние два года. Мы прорабатываем различные пути выхода из сложившейся ситуации. К сожалению, все эти процессы требуют определенного времени, но варианты решения у нас есть и есть уверенность, что в обозримом будущем эта проблема уйдет в прошлое», — отметил Вячеслав Лежнин.