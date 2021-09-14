В Калуге нашли решение проблем участников долевого строительства
Калуга, 14 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение по четырём проблемным объектам Калужской области, сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.
По двум объектам, расположенным в Калуге и Малоярославце, были приняты решения о завершении строительства. Квартиры получат 102 дольщика. Общая площадь объектов составит более 7,3 тыс. кв. метров. Заканчивается обследование технического состояния долгостроя в Малоярославце по улице Парижской коммуны, дом 48. Договор на проектирование уже заключен. Предварительная дата завершения строительства дома — июнь 2022 года. По недострою в Калуге по ул. Пригородная, дом 41 решение принято в конце августа 2021 года. В течение месяца региональным фондом будет подано ходатайство в арбитражный суд по переходу прав. Параллельно с этим организована работу по продлению разрешения на строительство объекта. Дольщики двух домов в городе Людиново (36 человек) получат денежные компенсации. На сегодняшний момент семь человек, обратившиеся в банк с полным комплектом документов, уже получили выплаты.