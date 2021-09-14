В Ярославле бухгалтер обманула строительную фирму на 12 миллионов рублей
Ярославль, 14 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Ярославле после увольнения главного бухгалтера из коммерческой фирмы стало известно о её мошеннических схемах, общий ущерб от которых составил 12 миллионов 700 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МВД по Ярославской области.
Работая главбухом, женщина с января 2015 по июнь 2017 года оформляла мнимые работы или поставки стройматериалов.
«Используя служебное положение, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания организации, периодически изготавливала подложные электронные поручения и перечисляла в адрес подконтрольных ей организаций (юридические лица она оформляла на граждан, не осведомленных о ее истинных намерениях) денежные средства за якобы выполненные услуги или поставку стройматериалов, которые фактически осуществлены не были», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.
Об обмане стало известно уже после увольнения бухгалтера, во время проведения аудиторской проверки организации. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Со стороны бывшего работодателя обвиняемой предъявлен гражданский иск, её имущество арестовано. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.