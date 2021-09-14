Владивосток, 14 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Приморье в посёлке Южнореченский в военной части 13 сентября на гранате подорвался военнослужащий по контракту. Известно, что погибший уже не первый раз проходит службу по контракту, а также то, что он является уроженцем не Приморского края, написало ИА PrimaMedia.

Граната

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По информации военного следственного отдела СК РФ, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отрабатываются все версии случившегося. Среди основных — «неосторожное обращение с оружием, боеприпасами».

Известно, что у погибшего контрактника нет родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственную проверку начали военные следователи по факту смерти 18-летнего солдата-срочника из Воронежской области на учениях под Рязанью. В числе рассматриваемых версий — доведение до самоубийства.