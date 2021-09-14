Киев, , 11:01 — REGNUM Украина начинает возвращение к «доковидной жизни», заявил в эфире телевидения вечером 13 сентября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом чиновник прокомментировал новые правила карантина, утвержденные правительством страны. В частности, по новым правилам предлагается не применять ограничения «желтой» и «красной» зоны эпидемической опасности к предприятиям, в которых коллектив и посетители имеют сертификат о вакцинации от COVID-19, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной коронавирусной болезни в течение последних нескольких месяцев.

«С этими изменениями в карантинных правилах мы начинаем возвращение к нормальной жизни, к доковидной жизни… Разрешаем в «желтом», «оранжевом» и «красном» уровнях эпидопасности полноценно работать определенным сферам экономики», — сказал чиновник.

По словам Ляшко, владельцы заведений должны определиться — работать в рамках карантинных ограничений или же показать, что это заведение работает для вакцинированных, и в нем весь коллектив привит.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре на Украине резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом по сравнению с осенью. Ранее планировалось, что с 13 сентября вся страна будет переведена в «жёлтую» зону, предполагающую ряд ограничений на проведение массовых мероприятий, однако пока это решение не было утверждено. За последние сутки зарегистрировали 97 летальных случаев от коронавируса — это наибольший показатель с начала июня.