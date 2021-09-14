Ульяновск, 14 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет продлён введённый в 2020 году из-за пандемии коронавируса мораторий на проверки бизнеса. Об этом заявил руководитель региона Алексей Русских, выступая на заседании VII съезда областного отделения «Опоры России», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Алексей Русских

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Руководитель Ульяновской области подчеркнул, что в сложный 2020 года выстроили успешную систему мер поддержки предпринимателей, которая помогла «минимизировать вред ограничительных мер на бизнес». По его словам, теперь нужно адаптироваться к новой реальности и развиваться.

«Считаю принятое на федеральном уровне решение о продлении моратория на внеплановые проверки верным. В свою очередь, на региональном уровне мы также приостановим проверки и дальше продолжим поддерживать бизнес», — заявил Алексей Русских.

Он также напомнил о другой стратегической задаче — повышении уровня заработных плат.

В Ульяновской области насчитывается свыше 41 тыс. предпринимателей, в том числе более 4,7 тыс. человек открыли бизнес в 2021 году. Статус самозанятых получили 14 тыс. жителей. Всего в регионе в сфере малого и среднего предпринимательства, работают 174,4 тыс. человек. За девять месяцев малым бизнесом создано более 12,7 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса приняты дополнительно налоговые преференции для бизнеса, компенсировалась часть затрат на аренду и услуги жилищно-коммунального хозяйства, введены льготные кредиты и СИЗы.

Напомним, ранее Алексей Русских заявлял, что в Ульяновской области в приоритете остаются развитие промышленности и повышение заработной платы.