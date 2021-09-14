Джакарта, 14 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии оценивает вероятность сильных дождей в 27 провинциях страны в период с 13 по 20 сентября 2021 года, сообщает Kompas.

terimakasih0 Наводнение

Жителей столицы Индонезии Джакарты и других регионов призвали остерегаться возможных экстремальных погодных явлений на следующей неделе.

Агентство призывает общественность не терять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи судов, принадлежащих Вьетнаму и Китаю, заходят в акваторию острова Натуна в Южно-Китайском море.