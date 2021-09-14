Оренбург, 14 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Оренбурге задержан адвокат адвокатской палаты Оренбургской области. Его подозревают в покушении на особо крупное мошенничество, сообщает СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru Задержание с поличным

По версии следствия, правозащитник убедил фигуранта уголовного дела передать ему 15 млн рублей. В ответ адвокат обещал решить вопрос о возвращении ранее изъятого компьютерного оборудования, использовавшегося для майнинга криптовалют.

Адвоката задержали с поличным 13 сентября. «В настоящее время следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказали в СУ СКР по Оренбургской области.