Новосибирск, 14 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Новосибирске в 2021 году установлено 12 680 автономных дымовых пожарных извещателей в домах и квартирах 2097 семей. Кроме того, в качестве спонсорской помощи 3206 извещателей переданы 1246 семьям, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

«Граждане, имеющие право на меры социальной поддержки, также могут бесплатно установить автономные дымовые пожарные извещатели в своем жилье», — отметили в департаменте.

В городской администрации уточнили, что при себе необходимо иметь копию паспорта и копию удостоверения многодетной семьи.