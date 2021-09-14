Краснодар, , 10:54 — REGNUM Экс-командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, Герой России, бывший полпред президента РФ в Южном федеральном округе генерал Виктор Казанцев ушел из жизни в возрасте 75 лет в Краснодаре. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Виктор Казанцев Пресс-служба администрации Краснодарского края

«(Губернатор Краснодарского края) Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью генерала Виктора Казанцева. <…> Герой Российской Федерации, полпред президента России в Южном федеральном округе с 2000 по 2004 год, почетный житель Краснодара скончался в возрасте 75 лет», — говорится в сообщении.

Также Кондратьев отметил, что Казанцев пользовался заслуженным уважением и за годы службы много раз продемонстрировал выдержку, твердость духа, силу характера и готовность брать на себя ответственность в ходе самых сложных боевых операций.

Отметим, Виктор Казанцев родился 22 февраля 1946 года в Белоруссии. За годы службы занимал руководящие должности в Закавказье, Средней Азии, Чехословакии и Забайкалье. Командовал Северо-Кавказским военным округом, а с 2000 по 2004 год был полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе. Он награжден орденами «За военные заслуги», Красной Звезды, Дружбы, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, медалью «За боевые заслуги».