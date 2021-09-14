Москва, 14 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Рубль приостановил укрепление начала недели, дойдя до сильного технического рубежа 72,60 руб./доллар. Здесь курс останавливался ранее 3 сентября, после чего произошло усиление доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Поводы для роста российской валюты в определённой степени сохраняются. Это, прежде всего, рост нефтяных цен к $74 pf баррtель Brent на фоне снижения добычи в США из-за урагана «Ида». Это также приближение сентябрьского налогового периода с продажами валюты.

Однако и для ограничения роста рубля есть не только технические причины. Сегодня, 14 сентября, на утренних торгах на фондовых площадках в Азии наблюдается ослабление индексов акций на 0,4% — 1,7%.

Это может быть признаком осторожности инвесторов во вложениях в рисковые активы. Дело в том, что сегодня выйдут важные данные по потребительской инфляции в США.

Её увеличение может быть знаком для Федрезерва к сокращению программы денежного стимулирования. Это было бы негативом для акций, сырья, валют развивающихся рынков.

Кроме того, во вторник на котировки нефти и рубля способен оказать выходящий отчёт Международного энергетического агентства (МЭА).

В зависимости от нюансов данных и иных текущих событий вероятны колебания курса в актуальном диапазоне на день 72,50−73,40 руб./доллар», — считает эксперт.

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