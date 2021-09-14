Элиста, 14 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Руководитель Института комплексных исследований аридных территорий Калмыкии Андрей Богун предложил меры борьбы с засухой и опустыниванием — актуальной проблемой для степной республики.

Пресс-служба минсельхоза Удмуртии Засуха

«Нужно следить, чтобы на уязвимых участках качественно обрабатывали землю, и там накапливалась влага. Для пастбищного животноводства важное значение имеет формирование орошаемых земель. Сейчас их мало, нужно увеличивать их количество, чтобы сенокосные угодья увеличивались. Необходимо, чтобы количество скота на пастбищах не превышало норму», — цитирует учёного РИА Калмыкия.

В течение нескольких лет Андрей Богун возглавляет общественный совет при министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии. Особе внимание уделено развитию лесного хозяйства, созданию зелёной зоны вокруг Элисты.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии из-за засухи объявлен режим чрезвычайной ситуации. В так называемую «красную зону» попали четыре муниципальных района.