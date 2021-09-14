Лондон, 14 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Цена газа в Европе на торгах 14 сентября побила новый рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $801,2 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на торгах 14 сентября цена на газ в Европе превысила отметку в $770 за 1 тыс. куб. м. Стремительный рост стоимости голубого топлива продолжается с пятницы, 10 сентября, когда цена на газ достигла 710 долларов за тысячу кубометров.