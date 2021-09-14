Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге открыли новую развязку на пересечении Западного скоростного диаметра (ЗСД) с Шуваловским проспектом. Она должна улучшить транспортную ситуацию в Приморском районе, разгрузив улицы Савушкина и Планерную, а также действующую развязку ЗСД с Богатырским шоссе.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», с открытием Шуваловской развязки улучшится транспортная доступность жилых комплексов Каменки и Юнтолово. После пробивки Шуваловского проспекта до Приморского шоссе развязка обеспечит дополнительный выезд с Приморского шоссе в северную часть города.

В открытии развязки принял участие губернатор Александр Беглов, который высказал слова благодарности строителям за качество работ и досрочную сдачу объекта.

В октябре 2021 года будет введен в эксплуатацию съезд на Шуваловский проспект с севера, а окончание всех работ на новой развязке намечено на декабрь 2021 года.

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