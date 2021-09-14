Краснодар, 14 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Герой Российской Федерации, полпред президента России в Южном федеральном округе с 2000 по 2004 год, почетный житель Краснодара генерал Виктор Казанцев скончался в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Виктор Казанцев

«Кубань потеряла мужественного человека, истинного патриота, безгранично преданного долгу и стране. Виктор Германович пользовался заслуженным уважением. За годы службы Отечеству не раз демонстрировал выдержку, твердость духа, силу характера, готовность брать на себя ответственность в ходе сложнейших боевых операций, в том числе на Северном Кавказе», — говорится в телеграмме, которую губернатор Вениамин Кондратьев направил родным Виктора Казанцева.

Виктор Казанцев родился 22 февраля 1946 года в Белоруссии. Он окончил Свердловское Суворовское училище, Ленинградское высшее командное училище, Военные академии имени М.В. Фрунзе и Генерального штаба ВС России. С 2000 по 2004 год был полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.