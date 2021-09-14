Прага, 14 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В сети обнародованы подробности о новом кроссовере Skoda Karoq Facelift 2022 модельного года. Об этом сообщает портал Motor.es.

Carspias Skoda Karoq Facelift 2022 модельного года

Отмечается, что новый кроссовер появится в продаже в начале 2022 года, а заказать новинку можно будет уже в конце текущего года. Разработка новинки велась 1,5 года. Последний раз прототип модели был замечен фотошпионами на дорогах общественного пользования в прошлом году.

Теперь появились новые подробности о Skoda Karoq Facelift. Так, модель получит новые светодиодные фары во всех модификациях, модернизированную радиаторную решетку, которая будет меньше по своим размерам по сравнению с предшественником.

Кроме того, кроссовер начиная с начальной версии Active получит 16-дюймовые легкосплавные диски колёс. На корме новинки привлекают внимание полностью светодиодные задние фонари с приветственной анимацией, а также динамические поворотники из отделки Style.

В салоне новинки установлено новое многофункциональное рулевое колесо. Кроме того, там появились декоративные молдинги, а также более усовершенствованная система мультимедиа.

Напомним, запас хода нового Skoda Fabia составил более 900 км (по циклу WLTP). Моторная линейка модели состоит из пяти агрегатов последнего поколения EVO от компании Volkswagen.

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