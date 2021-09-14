Йошкар-Ола, 14 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего и 18-летнего жителей республики по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей») и по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Полицейские

По версии следствия, в июле текущего года молодые люди были задержаны сотрудниками Медведевского подразделения ДПС, мужчины были походи на ориентировку по факту кражи. Правоохранители попросили задержанных предъявить документы, однако задержанные оказали сопротивление. Они напали на полицейских, жестоко избив их ногами в обуви и кулаками.

Один из правоохранителей получил перелом челюсти, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

По уголовному делу проведены две судебно-медицинские экспертизы, а также допросы свидетелей. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, а августе текущего года в Марий Эл было передано в суд уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Йошкар-Олы. Мужчина находился в розыске, когда полицейские нашли его в ресторане в Йошкар-Оле, он проехать отказался проехать в отделение полиции и ударил одного из полицейских по лицу. Сотрудник МВД получил легкий вред здоровью — сотрясение головного мозга и гематому.

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