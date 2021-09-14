Благовещенск, 14 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Муниципальная школа в Приамурье по схеме «закупки у единственного поставщика», судя по базе госзакупок, приобрела подержанный автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью 1,45 млн рублей. Для каких целей школе потребовался именно этот дорогостоящий автомобиль, в документации не указано, но некоторые странности с карточкой тендера наводят на мысль, что аккаунт муниципального учреждения мог быть взломан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На сайте госзакупок в сентябре 2021 года появилась информация о приобретении Верхнезейской средней общеобразовательной школой из п. Верхнезейск автомобиля Toyota Land Cruiser 2001 года. Дата окончания договора — 30 октября 2021 года. Стоимость сделки — 1,45 млн рублей.

В шаблоне договора указано, что от второй стороны — муниципальной школы подпись должна поставить его директор Марина Венглинская. В том же документе уточняется, что приобретаемый автомобиль — это автобус. Вот только далее идёт указание на то, что «категория ТС — «B». В открытых источниках к данной категории относят транспортные средства, число сидячих мест в которых не превышает восемь. Для каких целей школе потребовался такой «автобус», не сообщается.

Но это не все странности тендера. К документам закупки приложен протокол мониторинга цен, по результам которого продавцом выбрана Нина Д., предложившая наименьшую цену. В карточке фигурируют подписи членов комиссии, но, судя по небрежности, они были отдельно добавлены в документ через какую-то специальную программу. Подобные манипуляции наводят на мысль, а к этому ли протоколу изначально ставили подписи члены комиссии и была ли закупку в реальности.

Из материалов закупки

Официальных заявлений на момент публикации нет.