Барнаул, 14 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Прецедент с подачей арбитражного иска министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края к семи компаниям, две из которых входят в группу «Яндекс» (ООО «Яндекс» и «Яндекс.Такси») интересный, потому что проблема оказания некачественных услуг по перевозке пассажиров автомобилями крупных агрегаторов типа «Яндекс.Такси» или Uber, действительно, имеются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов:

Константин Ерёмин ИА Красная Весна «Яндекс. Такси»

«Агрегаторы работают через фирмы-посредники, которые, в свою очередь, «подключают» конкретных водителей к системам, предоставляющим информацию о клиентах. Фирмы эти демпингуют и привлекают не всегда квалифицированых и добросовестных водителей, отчего качество услуг страдает.

Другое дело, что в судебные перспективы этого дела я не особо верю. Во-первых. «Яндекс.Такси» позиционирует себя исключительно как агрегатор, оказывающий только информационные услуги и не отвечающий за качество перевозок. А во-вторых, Яндекс — это такой монстр с таким ресурсом, в том числе административным, что даже если суд на Кубани вынесет решение не в его пользу, то в вышестоящих судах, боюсь, это решение не устоится.

Поэтому выход только один — на законодательном уровне попытаться ввести какую-либо ответственность агрегаторов типа «Яндекс» за качество оказываемых услуг перевозки (что, правда, тоже выглядит сомнительно с точки зрения возможности реализации)».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края обратилось в арбитражный суд с требованием признать незаконной деятельность по заключению договоров об оказании информуслуг с лицами, которые не имеют разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Речь идет о семи компаниях, две из которых входят в группу «Яндекс» — ООО «Яндекс» и «Яндекс.Такси».

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