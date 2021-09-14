Ханты-Мансийск, 14 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Югре новым генеральным директором Фонда поддержки предпринимательства ХМАО «Мой Бизнес» назначен Роман Колупаев. Об этом сообщается в Instagram — аккаунте регионального департамента экономического развития.

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Ранее Роман Колупаев работал в депэкономразвития Югры на должности заместителя директора, где курировал поддержку предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Прежний директор Фонда «Мой Бизнес» в ХМАО Ирина Гайченцева назначена директором Фонда «Югорская региональная гарантийная организация». Данный фонд содействует кредитованию малого и среднего бизнеса, оказывает финансовую поддержку предпринимателям.