Ярославль, 14 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. 73-летний пенсионер из Переславля-Залесского Ярославской области пытался вернуть возлюбленную, установив возле ее дома самодельную мину. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Pixabay.com Молоток судьи

Мужчина, проживавший в Переславле-Залесском, после смерти своей супруги поддерживал близкие отношения с её подругой, однако в ноябре 2019 та решила прекратить все контакты. Так как никакие уговоры не помогали, пенсионер в мае 2020 года решил изготовить самодельную мину и установить её на даче у объекта своих грёз.

«По его словам он хотел напугать возлюбленную и причинить вред её здоровью, чтобы она вернулась к нему, и он смог за ней ухаживать», — пояснили в суде.

Изготовив мину при помощи имеющегося у него пороха, он приехал на дачу к женщине и установил опасный предмет на одной из грядок.

«Вечером 1 июня 2020 года потерпевшая приехала на дачу с дочерью, зятем и внуками. На грядке с земляникой увидела подозрительный предмет — кусок линолеума. Она откинула его в сторону. Под линолеумом была деревянная доска, под которой виднелся предмет цилиндрической формы с проводами. Женщина испугалась, ее зять вызвал полицию. Сотрудники полиции изъяли и обезвредили взрывное устройство», — рассказали в Ярославском областном суде.

Дома у пенсионера-минера при обыске нашли незаконно приобретенный порох. Были возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств».

«В судебном заседании подсудимый признал вину в незаконном хранении взрывчатого вещества, незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства, отрицал наличие у него умысла на убийство», — отметили в суде.

Ярославский районный суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован в областном суде, однако 13 сентября 2021 года судебная коллегия оставила вердикт без изменения. Он вступил в законную силу.