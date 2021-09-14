Красноярск, 14 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик подвёл итоги третьей волны коронавируса в регионе.

Павел Редин ИА Красная Весна Одноразовые защитные маски

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Как сообщили ИА REGNUM 14 сентября в краевом оперштабе, по словам Бориса Немика, в ходе третьей волны в регионе распространялся дельта-штамм вируса. Заболевание у пациентов протекало тяжелее, количество заболевших быстро нарастало, фиксировалось больше тяжёлых случаев. В крае было развернуто более 7 тысяч коек.

В настоящее время в Красноярском крае зафиксировано снижение темпов заболеваемости. Здравоохранение вышло на плановый режим работы. Свободный коечный фонд — 20−25%. В стационарах находятся 2600 пациентов.

Однако министр не исключает, что в ближайшее время возможно очередное увеличение заболеваемости. «Готовимся к тому, что в осенний период, в зимний период будет подъём заболеваемости. Это будет подъём и коронавирусной инфекции, и ОРВИ, включая грипп», — отметил Немик.

Он добавил, что сейчас коронавирусной инфекцией чаще всего болеют люди, не имеющие приобретенного или вакцинального иммунитета.

Напомним, в Красноярском крае по состоянию на 13 сентября первым компонентом вакцины от коронавируса было привито 843 100 человек (треть всего населения края), завершили вакцинацию 772 395 жителей региона.

Немик уточнил, что по плану охват прививками должен составлять около 80% взрослого населения.