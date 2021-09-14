Киев, 14 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Временная следственная комиссия Верховной рады Украины по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины через неделю начнет рассмотрение новых вопросов.

Вадим Чуприна Верховная рада

Об этом вечером 13 сентября заявила глава комиссии, народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

По ее словам, комиссия будет расследовать переговоры лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России, а также Иловайскую трагедию. Над этими вопросами комиссия начнет работу примерно через неделю.

«Почему сразу два кейса? Потому что необходимо сохранить темп, есть огромный запрос со стороны общества, есть письма и обращения, которые мы получаем», — заявила депутат «Слуги народа».

Безуглая заявила, что комиссия будет интенсивно работать на протяжении всей осени, а итоговый отчет в Раде представят ориентировочно до конца ноября 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что соответствующая комиссия была создана в Раде в середине мая этого года. Согласно официальной формулировке, комиссия расследует «возможные противоправные действия представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины». В т.ч. именно эта комиссия от имени Верховной рады занимается расследованием ситуации с «вагнеровцами».