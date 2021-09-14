Вена, , 10:44 — REGNUM Ядерная деятельность Северной Кореи по-прежнему вызывает озабоченность. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая 13 сентября на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

Он призвал Пхеньян к соблюдению международных обязательств и сотрудничеству с МАГАТЭ, подчеркнув, что возможный запуск реактора в ядерном комплексе в Йонбёне является «серьезной проблемой».

«Продолжение ядерной программы является явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал глава МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа МАГАТЭ выпустило доклад, в котором содержится информация о том, что КНДР, вероятно, возобновила производство плутония, запустив реактор в ядерном комплексе в Йонбёне.

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