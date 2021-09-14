Вена, 14 сентября 2021, 10:44 — REGNUM Ядерная деятельность Северной Кореи по-прежнему вызывает озабоченность. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая 13 сентября на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.
Он призвал Пхеньян к соблюдению международных обязательств и сотрудничеству с МАГАТЭ, подчеркнув, что возможный запуск реактора в ядерном комплексе в Йонбёне является «серьезной проблемой».
«Продолжение ядерной программы является явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал глава МАГАТЭ.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа МАГАТЭ выпустило доклад, в котором содержится информация о том, что КНДР, вероятно, возобновила производство плутония, запустив реактор в ядерном комплексе в Йонбёне.
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