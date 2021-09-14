Элиста, 14 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано три случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 14 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 571 пациент.

ИА REGNUM напоминает, что до 26 сентября в Калмыкии продолжает действовать режим ограничений. Вопрос об очередном смягчении ковидных запретов будет рассмотрен лишь при улучшении эпидемиологической ситуации в республике.