Киев, 14 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. На фоне новых соглашений России и Белоруссии по интеграции и продолжающихся совместных военных учений двух стран «Запад-2021» северная граница Украины выглядит наиболее слабым местом. Об этом 14 сентября заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью британской газете The Independent.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

По словам Кулебы, северная украинская граница пролегает через болота, лес и зону отчуждения Чернобыльской АЭС, а потому она, по его мнению, является «идеальным слабым местом» для вторжения.

«Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление границы», — сказал он.

Также глава МИД Украины отметил, что совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021», которые проходят около северной, восточной и юго-восточной границ страны, как он считает, позволяют наглядным способом представить, что может ожидать Украину в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут выполнять в полной мере свои обязательства по обеспечению безопасности Украины.