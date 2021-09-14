Саратов, 14 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Саратовской области проанализировали преступления, совершенные женщинами за 8 месяцев текущего года. По данным региональной прокуратуры, количество противоправных деяний возросло на 17,2%, с 1544 до 1809 преступлений.

Преступность

За истекший период количество тяжких преступлений, совершенных женщинами, увеличилось на 94,4% (с 273 до 532). средней тяжести — на 35,7% (со 199 до 270). Сократилось число особо тяжких преступлений на 1,8% (с 55 до 54) и преступлений небольшой тяжести — на 6,3% (с 1017 до 953).

В Саратове женщины чаще всего нарушают закон на территории Кировского района (34,3%), реже — в Заводском районе (15%). В Саратовской области в антилидерах по женской преступности Федоровский район, где совершены порядка 35,4% всех деяний, редко нарушают закон женщины в Романовском и Калининском районах (менее 10%).

На момент совершения преступлений 862 женщины не имели постоянный источник дохода, 533 — ранее привлекались к уголовной ответственности, имела судимость 261 женщина, 265 — совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения.

С нарушением правил дорожного движения совершено 19 преступлений, в результате чего по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего (в 2020 году — семь), из них четыре со смертельным исходом (в 2020 году— два).

Число краж, совершенных женщинами, увеличилось на 59,6% (с 319 до 509), мошенничеств — на 72,5% (со 160 до 276), убийств — на 60% (с 5 до 8), угроз убийством — на 22,9% (с 35 до 43). С 72 до 67 сократилось количество преступлений, повлекших причинение вреда здоровью различной степени тяжести, или на 6,9%.

ИА REGNUM напоминает, в России отмечен рост числа преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий. Так, за последние полгода этот показатель вырос на 20,3% и составил 271,1 тыс. преступлений. Такие данные приводятся в докладе МВД РФ по итогам шести месяцев 2021 года.

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