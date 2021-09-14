Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Клиент портала для предпринимателей и квалифицированных специалистов vc.ru заподозрила сервисы «Яндекса» в прослушивании пользователей. Причем, речь идет не о телефонных беседах и не о работе с самими сервисами, а просто об устных разговорах рядом с включенным смартфоном, на котором установлены приложения «Яндекса».

Paul Townsend Подслушивание

По словам пользовательницы под ником leadto, вечером 11 сентября она несколько раз посоветовала младшей дочери перед сном сходить в туалет. Во время этого разговора рядом лежал смартфон. Буквально сразу после этого при просмотре одной из страниц в браузере в рекламной сети Яндекса у нее появилось предложение приобрести «уринатор для женщин» в популярном интернет-магазине.

«Никогда этой темой не интересовалась, проблем с мочеиспусканием не имею, даже не знаю, что такое «уринатор», ничего подобного не искала в поисковике. Я профессионально занимаюсь контекстом последние несколько лет и понимаю, почему мне показывается та или иная реклама», — пишет женщина. Она уверена, что в ее случае это произошло после неоднократного произнесения слова, в разговорном русском языке обозначающего мочеиспускание.

После этого молодая женщина вспомнила, что уже несколько дней в объявлениях от «Яндекса» в смартфоне ей почему-то демонстрируется реклама одежды для людей с деменцией, чаще всего бывающей у пожилых людей.

«Я ругала своего 10-летнего балбеса примерно такими словами: почему тебе приходится повторять все по 10 раз, что так трудно запомнить, я запретила это делать и т.п. Опять же я не посещала ресурсы о деменции или проблемах с памятью, не искала в поисковике, не интересовалась подобной темой в интернете», — отметила пользовательница.

Она предполагает, что «Яндекс подслушивает через смартфон», впрочем, готова выслушать и другие разумные объяснения происходящего.

«Я отключила доступ к микрофону всем приложениям Яндекс, заодно и всем остальным, кому микрофон для работы не нужен. Надеюсь, поможет…», — добавила она.

При этом автор поста уверена, что «Яндекс» наверняка юридически подстраховался и прописал свои возможности в пользовательских соглашениях, которые мало кто читает до конца.

«Хотя то, что можно легально использовать сведения о состоянии здоровья все-таки вызывает у меня сомнения. Надеюсь, что Яндекс все же даст свой комментарий», — резюмировала пользовательница.