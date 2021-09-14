Тбилиси, 14 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария не будет сдавать на территории страны тест на употребление наркотиков. Об этом он 13 сентября сообщил журналистам.

Cabmin.gov.az Георгий Гахария

По заявлению бывшего главы правительства страны, руководство правящей партии «Грузинская мечта» якобы хотело его дискредитировать. По заявлению Гахарии, против него запущена «пропагандистская машина».

«У нас есть достоверная информация из Бюро экспертизы Самхараули о той провокации, которая готовилась в связи с тестированием, запланированным боссами «Мечты», которое я должен был сделать. Для того, чтобы никому не дать возможности продолжать такие спекуляции, я не буду делать этот тест в этих коммерческих лабораториях», — сказал экс-премьер-министр.

Он заявил, что отложит избирательную кампанию на день и полетит в Европу, где сдаст для анализа волос. Результат будет известен через две недели.

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы мэров городов и членов городских законодательных собраний. Ранее действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, который будет переизбираться на этот пост, сдал тест на наркотики и призвал это сделать конкурентов. Гахария также будет избираться на пост глав грузинской столицы.