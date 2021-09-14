Элиста, 14 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 83 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 сентября сообщает региональный оперштаб. Для сравнения: накануне положительный результат теста на коронавирус получили 82 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Лечение в ковидных госпиталях получают 577 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 28 человек. Режим самоизоляции продолжают соблюдать 2 987 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 29 386 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 26 559 человек.