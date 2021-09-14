Бичурский район, Бурятия, 14 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Бурятии 14 сентября из Бичурской средней школы №1 эвакуировали более 500 человек. По данным местных СМИ, один из учащихся распылил на лестничной площадке газовый баллончик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На перемене после второго урока у детей стали появляться кашель, першение в горле. Учащихся вывели на улицу, потом отпустили домой», — отметили в группе Бичура-инфо.24/7.

Всего было эвакуировано 23 класса или 504 человека.

Сотрудники полиции в настоящее время по этому факту проводят проверку, по результатам которой будет принято правовое решение.

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