Уфа, 14 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Ходатайство осужденного за незаконное хранение оружия поддержала комиссия по помилованию при главе Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

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Сообщается, что на заседании комиссии были рассмотрены три ходатайства осужденных. При этом не было дел по особо тяжким преступлениям: все осужденные отбывают условные сроки.

«В итоге большинством голосов поддержано было одно ходатайство. Его подал осужденный, который был приговорен судом к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком за незаконное хранение ружья и боеприпасов к нему. Из материалов дела следует, что в действиях мужчины не было преступного умысла. Он ведет законопослушный образ жизни и ранее проблем с законом не имел. С учетом всех обстоятельств комиссия сочла возможным поддержать ходатайство», — приводит пресс-служба слова председателя комиссии, спикера госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что заключения комиссии представляются главе Башкирии, который, в свою очередь, вносит представление на имя президента РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии двум заключённым отказали в помиловании.