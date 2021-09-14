Брянск, 14 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Первый подлинный немецкий документ администрации лагеря «Дулаг-142» выявлен в госархиве Брянской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Концлагерь «Дулаг-142»

Уникальный документ датирован 3 июля 1942 года и подписан заместителем коменданта лагеря Кайзером. По словам директора Центра документации новейшей истории Брянской области Анастасии Каратаевой, бумага предписывает немедленно изъять у военнопленных сапоги и ботинки, деревянная обувь к выдаче взамен не готова и о приказе не должно быть известно заранее. В концлагере «Дулаг-142» с осени 1941 года до конца лета 1943 года содержалось 80 тысяч человек, из них погибли около половины.

«Уникальный документ станет ещё одним свидетельством зверств фашистов на оккупированной территории. Тем более что 6 сентября 2021 года, выступая на Международном научно-практическом форуме в Хабаровске, прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура готовит обращение в суд о признании преступления нацистов против мирного населения в Брянской области фактами геноцида», — уточнили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте раскопок бывшего концлагеря обнаружены личные вещи военнопленных.