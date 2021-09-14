В Брянске выявили первый подлинный немецкий документ концлагеря «Дулаг-142»
Брянск, 14 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Первый подлинный немецкий документ администрации лагеря «Дулаг-142» выявлен в госархиве Брянской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уникальный документ датирован 3 июля 1942 года и подписан заместителем коменданта лагеря Кайзером. По словам директора Центра документации новейшей истории Брянской области Анастасии Каратаевой, бумага предписывает немедленно изъять у военнопленных сапоги и ботинки, деревянная обувь к выдаче взамен не готова и о приказе не должно быть известно заранее. В концлагере «Дулаг-142» с осени 1941 года до конца лета 1943 года содержалось 80 тысяч человек, из них погибли около половины.
Как сообщало ИА REGNUM, на месте раскопок бывшего концлагеря обнаружены личные вещи военнопленных.