Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Электричество в центре Екатеринбурга пропало из-за отключения высоковольтной линии, а также двух подстанций в Верх-Исетском и октябрьском районах. Об этом сообщает свердловское министерство энергетики и ЖКХ.

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В результате ЧП без света оставались 27 600 горожан и 85 учреждений социальной сферы. К настоящему времени электроснабжение в центральной части города целиком восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 14 сентября. Очевидцы сообщали о неработающих светофорах и о вставшем электротранспорте.