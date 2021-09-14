Москва, 14 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Единственное, что может встать на пути криптовалют, — это национальные цифровые валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Биткоин

«Использование биткоина в качестве валюты имеет целый ряд недостатков. Прежде всего волатильность курса и запрет на использование в большинстве стран, но это преодолимые недостатки. Как только они будут решены, то от классической системы неограниченных эмиссий фиатных денег и виртуальных безналичных денег, хранящихся на счетах кредитных организаций, останутся лишь воспоминания, — сказал Ордов. — Возможно, мы даже будем ностальгировать по текущим временам, когда, приходя в магазин, ты не знаешь, сработает ли банковская карточка при оплате и окажутся ли на ней деньги».

По словам Ордова, положительный опыт применения биткоина в качестве национальной валюты может вызвать интерес со стороны иных экономически слаборазвитых стран, а единственное, что может встать на этом пути, — национальные цифровые валюты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, чего ждать от сальвадорского эксперимента с биткоином.