Оренбург, 14 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области последний день властвует бабье лето. Согласно прогнозу гидрометцентра, с 15 сентября в регион придут холода и дожди.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

К середине недели (15 сентября) к западным районам подойдет холодный атмосферный фронт Северного циклона, который внесёт свои коррективы в погодные условия. Его прохождение с запада на восток области будет сопровождаться дождями различной интенсивности и порывистым ветром.

К концу недели северные потоки поспособствует резкому понижению ночных и дневных температур воздуха.

Пока же оренбуржцы наслаждаются теплой и солнечной погодой. Воздух на территории области 14 сентября прогреется до 26 °C.