Берн, 14 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. На аукционе RM Sotheby's в городе Санкт-Мориц (Швейцария) 17 сентября нынешнего года выставят на торги редкую версию Mercedes-Benz G 500 2013 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

RM Sotheby's Mercedes-Benz G 500 Final Edition

Модель является одной из 200 кабриолетов серии Final Edition. Это последняя модель «Гелендвагена» с открытым кузовом. Владелец надеется выручить за автомобиль до 350 тыс. швейцарских франков (около 27,8 млн рублей). Стоит отметить, что стоимость базовой комплектации обычной версии G 500 в России составляет 15 млн 330 тыс. рублей.

Кабриолет G 500 Final Edition укомплектован «движком» V8 рабочим объёмом 5,5-литров производительностью 388 «лошадей» (540 Нм). До первой «сотни» модель разгоняется за 6,2 секунды.

Внешне выставленная на торги модель отличается чёрным цветом кузова, хромированными элементами, ксеноновой световой оптикой, а также двухцветной отделкой салона кожей Designo и рулём AMG Performance.

Ранее в Швейцарии на аукционе Sotheby's выставили на продажу 845-сильный болид McLaren MP4−17D 2002 года, принадлежащий финскому пилоту Кими Райкконену. Это авто принимало участие в 12 гонках «Формулы-1».

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