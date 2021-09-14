Тангеранг, Индонезия, 14 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Трое заключенных, пострадавших при пожаре в исправительном учреждении Тангеранга, проходят лечение в районной больнице, сообщает Kompas.

Todayonline.com Тюрьма

Ранее в больнице находились 10 заключенных. Однако семеро из них погибли. Двое заключенных находятся в стабильном состоянии.

Коалиция гражданского общества просит правительство Индонезии расследовать причины пожара, произошедшего в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате пожара в исправительном учреждении города Тангеранг в Индонезии увеличилось до 46 человек.