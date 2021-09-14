Рим, 14 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Сотрудники итальянских правоохранительных органов провели задержание в нескольких регионах страны 57 человек, которых подозревают в участии в организации, занимавшейся импортом наркотических веществ из стран Северной Европы и Испании. Об этом 14 сентября сообщает агентство АNSA.

Итальянская мафия

По информации источника, в числе также имеются предполагаемые члены калабрийской мафии «Ндрангета».

При этом уточняется, что также следователи наложили арест на различное имущество на общую сумму свыше €3,7 млн.

Отметим, мафия «Ндрангета» считается одной из наиболее влиятельных теневых итальянских и европейских организаций. При этом в январе текущего года в городе Ламеция-Терме, находящегося в южной области региона Калабрия, был начат наиболее крупный за последние годы процесс над причастными к этой преступной группировке.