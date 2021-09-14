Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Ростовской агломерации создадут умную транспортную систему. Первый этап реализации проекта оценён в 170 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Светлана Шаповалова Барнаул. Общественный транспорт

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика, который не позднее 10 декабря 2021 года автоматизирует управление дорожным движением в Ростовской агломерации. В перечень необходимой техники включены модули геоинформационной системы сбора, хранения и анализа данных, подсистемы управления светофорами, транспортными потоками и состоянием дорог, камеры видеонаблюдения.

ИА REGNUM сообщало, что в 2018 году «Стройпроект» из Санкт-Петербурга получил 40 млн рублей за разработку транспортной схемы для Ростовской агломерации. Компания ранее занималась инфраструктурными проектами в преддверии Олимпиады-2014 в Сочи и ЧМ-2018.