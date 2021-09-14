Архангельск, 14 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Архангельской области направлено в суд дело об убийстве 70-летнего пенсионера. Обвинение предъявлено его 35-летней дочери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Mr Seb Нож

По данным ведомства, убийство было совершено в июне 2021 года в поселке Савинский Плесецкого района. В состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла своему отцу не менее двух ножевых ранений, а также несколько раз ударила потерпевшего твердым тупым предметом по голове. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

«В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что проживала вместе с отцом и употребляла спиртные напитки, которые тот приобретал на свою пенсию. В один из дней она ударила отца ножом, так как тот ел суп ложкой прямо из кастрюли», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Мурманска убил и расчленил свою мать.