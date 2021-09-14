Нефтеюганск, Югра, 14 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин при пожаре в двухэтажном доме Нефтеюганска. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО Дом, где произошёл трагический пожар

Установлено, что утром 14 сентября 2021 года произошёл пожар в доме микрорайона №6 Нефтеюганска. Погибли мужчины 1970 и 1957 годов рождения. Пострадали мужчина и женщина 1969 и 1961 годов рождения соответственно — они доставлены в медучреждение.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).