Бердск, Новосибирская область, 14 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Бердске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы Искитима, обвиняемой в хищении бюджетных средств. Об этом сообщило новосибирское региональное управление СКР.

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Установлено, что с конца 2017 года по февраль 2021 года обвиняемая, занимая должность главного бухгалтера одного из муниципальных бюджетных учреждений, систематически необоснованно начисляла заработную плату на банковскую карту не трудоустроенного. При этом сама банковская карта находилась в её распоряжении, которая регулярно тратила поступающие на карту средства на собственные нужды.

Общая сумма ущерба составила более 900 тысяч рублей.

Кроме того, в течение 2020 года женщина ежемесячно готовила проекты приказов директора учреждения о начислении ей стимулирующих выплат за выполнение дополнительной работы, которую в действительности она не выполняла, и, пользуясь доверием руководителя организации, подписывала у него приказы.

«Преступными действиями обвиняемой местному бюджету причинён ущерб в сумме 115 000 рублей», — уточнили в ведомстве.

Женщина полностью признала себя виновной и возместила часть причинённого ущерба в сумме 465 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым прокурором города Бердска обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.