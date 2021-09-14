Киев, 14 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Директор Института украинского языка Национальной академии наук (НАН) Украины Павел Гриценко считает «нонсенсом» предложение Совнацбеза страны о переходе на латиницу.

Латиница

Об этом он сказал вечером 13 сентября в эфире украинского телевидения.

«У нас есть прекрасная кириллическая традиция… у нас есть созданная огромная информационная база на кириллической основе. Киев был «матерью городам русским», потому что он посылал туда книги и посылал грамотность. Теперь мы хотим это все ликвидировать?», — задался вопросом учёный.

Гриценко отметил, что смена формата разрушит традицию, а разрушать традицию Украине нельзя.

ИА REGNUM напоминает, что накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выразил мнение, что заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который предлагает внедрить латиницу вместо кириллицы — это «необоснованный разговор».