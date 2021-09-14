Санкт-Петербург, 14 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге из-за штормовой погоды закрыты базы проката. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе парка.

Комитета по благоустройству СПб Шторм в Петербурге

«Сегодня базы проката парка в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыты», — говорится в сообщении.

Добавим, что с середины дня 13 сентября из-за ухудшения погодных условий закрыты для посещения сады и парки города, а с 14 сентября — парки и некоторые музеи ГМЗ «Петергоф».

Напомним, в Санкт-Петербурге ожидается северо-западный, западный ветер, местами порывами до 20 м/с, в прибрежных районах до 24 м/с. Температура воздуха будет в районе +9…+11 градусов, а атмосферное давление будет понижаться.