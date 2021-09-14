Махачкала, 14 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Дагестане 15 сентября будет отмечаться День единства народов Дагестана. В связи с этим правительство республики объявило выходной день. Постановление об этом подписал врио премьер-министра РД Нюсрет Омаров.

АбуУбайда Здание правительства Дагестана

Напомним, День единства народов Дагестана будет отмечаться в 2021 году уже в десятый раз. Этот праздник был учрежден в 2011 году в честь событий 1741 года, когда дагестанская армия отразила нападение многотысячной армии иранского шаха Надир-шаха, который планировал захватить Дагестан. В нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом праздник будет проходить не так широко и массово как обычно.

По случаю Дня единства состоится большой праздничный концерт с участием заслуженных артистов республики и фольклорных коллективов. Но пройдет он без зрителей, его трансляцию можно будет увидеть по телевизору.