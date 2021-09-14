Вашингтон, 14 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX успешно запустила тяжёлую ракету-носитель Falcon 9 с партией спутников Starlink. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Nasa.gov Спутник

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«Успешный вывод 51 спутника Starlink подтверждён», — говорится в сообщении.

Запуск был осуществлён с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния) в 20:55 13 сентября по времени Западного побережья США (14 сентября в 06:55 мск).

https://twitter.com/SpaceX/status/1437626352438374400

Многоразовая первая ступень Falcon 9, которая использовалась уже в десятый раз, через 8 минут 46 секунд после старта ракеты совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Тихом океане.

Добавим, что выведенные на орбиту спутники предназначены для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании Илон Маск заявил, что Space X может выделить более $30 млрд на поддержание интернет спутников Starlink на орбите. В этом вопросе компания может заручиться поддержкой двух крупных телевизионных компаний США, которые способны помочь заполнить пробелы в сетях 5G.

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Напомним, что компания SpaceX формирует группировку спутников Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет с 2018 года. В SpaceX планируют довести общее количество спутников в составе этой группировки до нескольких десятков тысяч аппаратов.