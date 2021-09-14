Иркутск, 14 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года в Иркутской области будут проиндексированы детские пособия. Согласно постановлению регионального правительства, размер пособия на ребенка будет рассчитан с применением коэффициента 1,0192, сообщает 14 сентября пресс-служба областного правительства.

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Отмечается также, что размер пособия на ребенка в месяц в обычном размере составит 318 рублей для южных районов Иркутской области, 344,5 рубля — для северных. На детей одиноких матерей — 636 рублей и 689 рублей соответственно.

Пособие на детей военнослужащих по призыву, а также детей родители, которых уклоняются от уплаты алиментов, составит 477 рублей для южных районов и 516,75 рубля для северных районов области. Выплата детских пособий осуществляется ежеквартально.

Напомним, более 113 тысяч семей Приангарья получают пособия на 219 427 детей. На эти цели предусмотрено порядка 900 миллионов рублей ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, Приангарье стало одним из немногих регионов, где в разгар кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, принят закон о региональных выплатах на детей с 16 до 18 лет. Деньги в размере 10 тысяч рублей можно получить до 30 ноября 2020 года включительно.

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